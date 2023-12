Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr – Verkehrsunfallflucht

Symbolbild Foto: dpa



Die 61-Jährige Fahrzeugführerin eines silbernen Mercedes Benz befuhr die L120 von Bell kommend in Fahrtrichtung Mendig. In einer Kurve kam es zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr. Hierbei kam der/die bislang unbekannte Unfallverursacher/-in auf den Fahrstreifen der Geschädigten und touchierte deren linke Fahrzeugseite.

Der/Die Unfallverursacher/-in setzte die Fahrt in Richtung Bell fort, ohne an der Unfallstelle für die notwendigen Feststellungen zu warten.

Laut Angaben der Geschädigten befanden sich unmittelbar hinter dem unfallverursachenden Fahrzeug zwei weitere Fahrzeuge, welche mutmaßlich den Unfall beobachtet haben dürften.

Zudem soll es sich um einen dunklen Kleinwagen gehandelt haben.



Die Polizeiinspektion Mayen sucht mögliche Zeugen, insbesondere die hinter dem unfallverursachendem Fahrzeug befindlichen Fahrzeugführer/-innen, die sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen und der anschließenden Flucht machen können.



Die Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Mayen (02651-8010) in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen

Pressestelle



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pi.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell