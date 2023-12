Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr – Verdacht einer Verkehrsunfallflucht

Am heutigen Montagmorgen kurz vor 8 Uhr kam es auf der Verbindungsstrecke zwischen Mayen, Röntgenstraße und Alzheim zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr, bei welchem die Außenspiegel der beiden beteiligten PKW beschädigt wurden.

Symbolbild Foto: Bernd Settnik/dpa

Beteiligt waren ein weißer Opel Corsa und ein schwarzer Seat Ibiza.

Gegen einen Unfallbeteiligten wird wegen des unerlaubten Entfernens vom Unfallort ermittelt, da er seine Fahrt in Richtung Alzheim fortsetzte, ohne an der Unfallstelle für die notwendigen Feststellungen zu warten.

Die Polizeiinspektion Mayen sucht mögliche Zeugen des Unfalls und nimmt sachdienliche Hinweise zu dem Unfallgeschehen und der anschließenden Flucht entgegen.



