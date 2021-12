Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr mit anschließender Flucht

Die Fahrerin des weißen Seat Ibiza gab an, dass der schwarze SUV ohne erkennbaren Grund zu weit auf ihrer Spur fuhr. Um eine Kollision zu vermeiden, wich sie nach rechts aus und kollidierte im Weiteren mit der rechtsseitigen Schutzplanke.

Laut Angaben der Zeugin hätte schwarze Geländewagen/SUV kurz angehalten und hätte dann fluchtartig die Unfallstelle in Fahrtrichtung Fritzdorf verlassen. Eine genaue Beschreibung des Fluchtfahrzeugs gibt es nicht.

Durch die Kollision wurde fast die komplette Beifahrerseite beschädigt. Der Schaden beläuft sich auf geschätzte 2.500EUR.

Zeugen bitte bei der Polizei melden.



