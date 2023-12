Verkehrsunfall durch Alkoholeinfluss

53498 Bad Breisig. Zehnerstraße (ots) – Am Morgen des 12.11.2023 kam es in Bad Breisig, im Bereich der Zehnerstraße zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines einzelnen Fahrzeuges.

Der Fahrzeugführer befuhr die B9 in Fahrtrichtung Koblenz und kam auf Höhe des dortigen Tedi-Marktes nach links von der Fahrbahn ab und kollidierte mit drei Bäumen. Der Fahrzeugführer blieb unverletzt. Die Bäume wurden durch den Unfall zerstört, ebenso entstand am Fahrzeug Totalschaden. Der Fahrzeugführer war deutlich alkoholisiert, ihm wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.



