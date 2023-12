Verkehrsunfall auf der B9

Am 26.11.2023 ereignete sich um 08:29 Uhr auf der B 9, zwischen den Ortslagen Remagen-Oberwinter und Remagen-Rolandseck, ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten PKW.

Symbolbild Foto: Armin Weigel dpa

Der Unfallverursacher befuhr mit seinem PKW die B 9 in Fahrtrichtung Koblenz und kam hierbei nach links von der Straße ab. Dort überfuhr dieser einen Grünstreifen und kollidierte anschließend mit zwei geparkten Fahrzeugen. An allen beteiligten PKWs entstand erheblicher Sachschaden. Im Rahmen der Verkehrsunfallaufnahme konnte zudem eine Alkoholisierung des Fahrzeugführers festgestellt werden. Folglich wurde ihm eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt.

Für die Dauer der Verkehrsunfallaufnahme musste die B9 für ca. 1 Stunde vollgesperrt werden. Neben zwei Streifenwagenbesatzungen der Polizeiinspektion Remagen war die freiwillige Feuerwehr Remagen-Oberwinter im Einsatz.

Glücklicherweise blieb der Fahrzeugführer unverletzt.



