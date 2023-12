Am 09.12.2023, gegen 23:40 Uhr kam es in der Straße „Am Johannisberg“ in Bad Neuenahr-Ahrweiler zu einem Verkehrsunfall.

Symbolbild Foto: dpa



Dabei überholte ein Fahrzeugführer, verbotswidrig, auf der Gegenspur einer Verkehrsinsel ein weiteres Fahrzeug.

Beim Einscheren kam es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. In Folge des Zusammenstoßes wurde ein weiteres, geparktes, Fahrzeug beschädigt.

Personen wurden glücklicherweise nicht verletzt.

Die Ermittlungen zur endgültigen Unfallursache dauern an.

Sollte es weitere Zeugen des Unfalls geben, können diese sich bei der Polizei in Ahrweiler melden.



