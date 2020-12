Archivierter Artikel vom 20.09.2020, 14:40 Uhr





Ein PKW befuhr die B258 von Mayen kommend in Fahrtrichtung Nürburgring. Am Kreisverkehr an der Feuerwehr Kürrenberg übersah die Fahrerin des PKW einen weiteren PKW der sich bereits im Kreisverkehr befand und demensprechend bevorrechtigt war. Es kam zum Zusammenstoß der beiden PKW wobei die Fahrzeugführerin aus der VG Vordereifel leicht verletzt wurde. Die B258 war zur Unfallaufnahme einseitig gesperrt. Im Einsatz befanden sich die Feuerwehr Mayen und Kürrenberg, die Polizei Mayen und der Rettungsdienst.



