Verkehrsunfall (1 Schwerverletzter/Vollsperrung L73)

07.2024) gg. 07:00 Uhr befuhr ein landwirtschaftliches Gespann (Traktor mit Anhänger) die L73 von Fuchshofen in Richtung Schuld.

Innerhalb einer Kurve überschlug sich das Fahrzeug. Dabei löste sich der Anhänger vom Traktor und rutschte in einen Graben. Der Traktor überschlug sich und kam quer zur Fahrbahn auf dem Dach liegend zum Stillstand.

Der Fahrer konnte von den Rettungskräften aus dem Fahrzeug befreit werden und musste mit schweren Verletzungen mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht werden. Lebensgefahr besteht für den Verletzten nach jetziger Einschätzung nicht.



Die L73 ist im Bereich der Unfallstelle bis zum Abschluss der Bergungsarbeiten derzeit voll gesperrt. Die Einrichtung einer örtlichen Umleitung befindet sich durch die Straßenmeisterei momentan im Aufbau.



