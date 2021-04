Verkehrsunfälle im Dienstgebiet der PI Adenau

1.) Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss



Am heutigen Nachmittag, Donnerstag, den 01.04.2021, gegen 14:45 Uhr, ereignete sich auf der K9 zwischen Wershofen und Olenhard ein Verkehrsunfall unter Alkoholeinfluss.

In diesem Zusammenhang meldete ein Verkehrsteilnehmer hiesiger Dienststelle ein verunfallten und zugleich im Straßengraben befindlichen Pkw. Auf dem Fahrersitz habe sich eine unverletzte weibliche Person befunden, welche die angebotene Hilfe des meldenden Verkehrsteilnehmers ablehnte. Anschließend habe die betreffende Person die Unfallörtlichkeit zu Fuß verlassen.

Im Zuge der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte die 61-jährige Fahrzeugführerin aus der VG Adenau durch eine Streifenbesatzung an ihrer Wohnanschrift angetroffen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,79 Promille. Anschließend erfolgte die Entnahme einer Blutprobe in einem umliegenden Krankenhaus.

Im Rahmen der durchgeführten Ermittlungen stellte sich heraus, dass die Fahrzeugführerin die K9 aus Fahrtrichtung Wershofen in Fahrtrichtung Ohlenhard befuhr. Im Verlauf einer Linkskurve verlor diese die Kontrolle über ihr Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Hierbei wurden ein Verkehrszeichen sowie ein Leitpfosten beschädigt. Abschließend drehte sich das Fahrzeug entgegengesetzt ihrer Fahrtrichtung und kam letztlich im Straßengraben zum Stehen.



2.) Verkehrsunfall mit Personenschaden



Gegen 17:00 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B257 zwischen Adenau und Quiddelbach. Im Zuge dessen befuhr ein 53-jähriger Verkehrsteilnehmer aus der VG Mendig die B257 aus Fahrtrichtung Adenau kommend in Fahrtrichtung Quiddelbach. Zum gleichen Zeitpunkt befuhr ein 28-jähriger Fahrzeugführer aus der VG Adenau die Strecke in entgegengesetzter Fahrtrichtung.

Im Zuge dessen verlangsamte der 53-jährige Fahrzeugführer in einer Linkskurve die Geschwindigkeit seines Pkw und versuchte auf der Fahrbahn zu wenden. Bei dem durchgeführten Wendemanöver kam es zu einer Kollision mit dem entgegenkommenden Motorradfahrer.

Der Motorradfahrer erlitt hierbei schwere Verletzung und wurde anschließend mittels eines Rettungshubschraubers in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Die betreffenden Verletzungen sind jedoch nicht lebensbedrohlich.

Beide verkehrsunfallbeteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden von der Unfallstelle abgeschleppt. Die Fahrbahn wurde über die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt.



2.) Verkehrsunfall mit Personenschaden



Des Weiteren ereignete sich gegen 17:40 Uhr ein Verkehrsunfall mit Personenschaden auf der B257 zwischen der Ortslage Quiddelbach und dem Verkehrsknotenpunkt zur B258.

Ein 39-jähriger Motorradfahrer aus der VG Adenau kollidierte beim Passieren eines Kurvenbereichs mit einem im Begegnungsverkehr befindlichen und zugleich entgegenkommenden 55-jährigen Pkw-Fahrer. Der Motorradfahrer wurde hierbei schwer verletzt mittels eines Rettungshubschrauber in ein umliegendes Krankenhaus geflogen. Zu lebensbedrohlichen Verletzungen ist es jedoch nicht gekommen.

Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden nach Abschluss der Unfallaufnahme abgeschleppt. Auch hier musste die Fahrbahn für längere Zeit gesperrt werden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Adenau



Telefon: 02691 – 9250





Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell