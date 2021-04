Verkehrssicherungsarbeit der Polizeiinspektion Adenau

Hierbei wurden diverse Verkehrsordnungswidrigkeiten geahndet. Das Hauptaugenmerk lag hierbei auf der Feststellung von Geschwindigkeitsverstößen sowie der Feststellung von technischen Veränderungen an Fahrzeugen.



An verschiedenen Kontrollstellen konnten insgesamt 18 Geschwindigkeitsüberschreitungen festgestellt werden. Die beiden schnellsten Fahrzeuge wurden bei erlaubten 70 km/h außerhalb geschlossener Ortschaft mit einer Geschwindigkeit von 119 km/h und 115 km/h gemessen. Die beiden Fahrzeugführer müssen, neben der Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeige jeweils mit der Verhängung eines Fahrverbotes rechnen.



Bei sieben kontrollierten Fahrzeugen war aufgrund technischer Veränderungen die Betriebserlaubnis erloschen. Auch hier werden gegen die Fahrzeugführer Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeigen eingeleitet.



Zudem kam es am Wochenende zu vier Trunkenheitsfahrten. Die Fahrzeugführer nahmen am Straßenverkehr teil, obwohl sie unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln standen. Gegen die Fahrzeugführer wurden jeweils Strafanzeigen sowie Verkehrsordnungswidrigkeitenanzeigen eingeleitet. Die Führerscheine wurden präventiv sichergestellt und die Weiterfahrt wurde untersagt.



Um die Verkehrssicherheit weiterhin zu erhöhen, werden auch in Zukunft derartige Verkehrskontrollen in regelmäßigem Abständen durchgeführt.



