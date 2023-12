Verkehrskontrollen im Dienstgebiet der Polizeiinspektion Adenau

Am Morgen des 14.11.2023 führte die Polizei Adenau Verkehrskontrollen an der Leyberghalle in Kempenich durch.

Die Mehrzahl der Fahrzeuge waren in einem vorbildlichen und ordnungsgemäßen Zustand. Lediglich drei Fahrzeugführer wurden wegen nicht mitgeführter Dokumente bzw. wegen einem Verstoß mitführpflichtiger Gegenstände verwarnt. Entsprechende Kontrollaufforderungen wurden ausgestellt.

Zudem bestand während der Kontrolle eines Kleinkraftrades der Verdacht, dass hinsichtlich der Höchstgeschwindigkeit technische Veränderungen vorgenommen wurden. Das Kleinkraftrad wurde zur Feststellung der Geschwindigkeit sichergestellt. Gegen den Fahrer wurde eine Strafanzeige wegen des Verdachts des Führens ohne Fahrerlaubnis eröffnet.

Weiterhin wurde bei der Kontrolle eines Transporters im Innenraum eine pulverförmige Substanz in geringfügiger Menge sichergestellt. Es Vortest ergab, dass es sich hierbei um Betäubungsmittel handelt. Auch hier wurde eine Strafanzeige eröffnet.



Im Zeitraum von 12:00 Uhr bis 14:00 Uhr wurden in Ahrbrück weitere Verkehrskontrollen im Umfeld der dortigen Grundschule und der Kindertagesstätte durchgeführt. Hier standen die Aspekte der Kindersicherung im Vordergrund. Erfreulicherweise konnten hier keine Verstöße festgestellt werden.

Einige Fahrzeugführer wurden jedoch wegen nicht mitgeführter Dokumente oder mitführpflichtiger Sachen, bzw. Verstößen gegen die Gurtpflicht verwarnt. Ein Verstoß gegen die Pflicht zur Abnahme der Hauptuntersuchung führte zu einem Bußgeld in Höhe von 60 Euro sowie einem Punkt in Flensburg.



