Aufgrund zurückliegender Bürgerbegehren, welche an hiesige Dienststelle herangetragen wurden, sowie aufgrund im Vorfeld erlangter polizeiliche Erkenntnisse erfolgte die Durchführung der Verkehrskontrollen, insbesondere im Hinblick von Geschwindigkeits-, Gurt- und Handyverstößen.



Mit Unterstützung von Kräften der Bereitschaftspolizei (PP Einsatz, Logistik und Technik) konnten jeweils Geschwindigkeitsmessungen in der Ortslagen Weibern, Ortsteil Wabern, und Nürburg durchgeführt werden. Bei einem Fahrzeugführer wurde ein Spitzenwert von insgesamt 69 km/h innerhalb geschlossener Ortschaften gemessen. Gegen diesen wurde eine mit 70 Euro Bußgeld bewährte Ordnungswidrigkeits-Anzeige gefertigt.



Darüber hinaus wurden u.a. Verkehrskontrollen an der B258 (Ortslage Baar, Ortsteil Oberbaar), Stadtgebiet Adenau (Bahnhofstraße) sowie in Wershofen (Hauptstraße, Höhe Kindergarten) durchgeführt. In der Ortslage Wershofen wurden in einem Zeitraum von circa einer Stunde insgesamt sieben Verstöße gegen die Gurtpflicht festgestellt.



Im Rahmen der durchgeführten Verkehrskontrollen sowie der anschließenden verkehrserzieherischen Gespräche zeigten sich die betroffenen Verkehrsteilnehmer einsichtig bzgl. der sanktionierten Verkehrsverstöße. Auch in Zukunft werden weiterhin verstärkt in unregelmäßigen Abständen Verkehrskontrollen an verschiedenen Örtlichkeiten im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Adenau durchgeführt.



