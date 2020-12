Archivierter Artikel vom 26.08.2020, 10:00 Uhr

Unter anderem fand eine Geschwindigkeitsüberwachung an der „Kirmutscheider Kreuzung“ (Kreuzung der B258 und der L10 bei Wirft) statt. Bei der Kontrollörtlichkeit handelt es sich um einen Unfallschwerpunkt im hiesigen Dienstgebiet. Unterstützt wurden die Beamten von Kollegen der Bereitschaftspolizei. Insgesamt 18 Verkehrsteilnehmer fuhren mit überhöhter Geschwindigkeit und müssen nun mit einem Bußgeld rechnen. Bei einem Autofahrer stellten die Beamten zusätzlich fest, dass er unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Ihn erwartet nun zusätzlich ein Strafverfahren.



An einer Kontrollstelle in Leimbach wurden die Beamten leider ebenfalls fündig. Unter anderem mussten sie ein Verfahren wegen des Erlöschens der Betriebserlaubnis an einem getunten PKW einleiten.



Im Rahmen einer Kontrolle in Adenau stellten die Beamten am Abend einen belgischen Autofahrer fest, der ebenfalls unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren war. Die weiteren Ermittlungen ergaben, dass er Betäubungsmittel mitgeführt hatte und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell