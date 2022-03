Verkehrsgefährdung auf der K 53 zwischen Mendig und Nickenich am 17.03.2022 – Zeugenaufruf

Straßenverkehrsgefährdung.

Zur genannten Zeit fuhren die beiden Geschädigten mit ihrem PKW die Strecke (K 53), welche parallel zur A61 verläuft, von Nickenich kommend in Richtung Mendig.

In einer langgezogenen Linkskurve vor der Brücke über die A 61 (Nähe Kreisverkehr) kam den Geschädigten ein dunkler PKW mit „extrem“ hoher Geschwindigkeit aus Richtung Mendig entgegen.

Durch die hohe Geschwindigkeit (die Geschädigten schätzen 150 km/h oder mehr) wurde der entgegenkommende PKW nach außen auf die Gegenfahrbahn getragen.

Die Geschädigten mussten eine Vollbremsung einleiten und stark nach rechts lenken, um eine Kollision mit dem entgegenkommenden PKW zu verhindern.

Dieser setzte seine Fahrt ungehindert in Richtung Nickenich fort. Zu dem PKW ist bekannt, dass es sich um ein dunkles Fahrzeug mit dem abgelesenen Teilkennzeichen MY-ZZ oder MYK-ZZ und LED- oder Xenon Frontscheinwerfern gehandelt haben soll. Es besteht die Möglichkeit, dass der o.g. PKW auch anderen Verkehrsteilnehmern wegen seiner gefährlichen Fahrweise aufgefallen sein könnte.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zum PKW und/oder dessen Fahrer/in geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 02651 801-0 an die Polizeiinspektion Mayen zu wenden.



