Verfolgungsfahrt – Täter flüchten unter Drogeneinfluss

Ochtendung, Schönstadtkapelle / Korbsmühle (ots) – Am 07.08.2021, erhielt die Polizei Mayen gegen 17:20 h, einen Hinweis auf einen Wildcamper, der in der Nähe der Schönstadtkapelle in einem Naturschutzgebiet sein Lager aufgeschlagen hatte.