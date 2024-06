Verfolgungsfahrt – Ergänzung zum Pressebericht des PP Koblenz vom 25.06.2024 – 05:19 Uhr – die Polizei Mayen sucht Geschädigten!

Anzeige

Der Fahrer missachtete jedoch die Anhaltesignale und flüchtete mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Mayen. Dort fuhr er auf die Autobahn in Richtung Trier. Die Führungszentrale in Koblenz übernahm die Einsatzleitung und zog weitere Kräfte hinzu, darunter auch einen Polizeihubschrauber. An der Abfahrt Kaisersesch verließ der Pkw die Autobahn, drehte jedoch am Ortseingang um und fuhr wieder auf die Autobahn in Richtung Mayen. Dann fuhr er in Kaifenheim ab und stieß im Ort mit einem Streifenwagen zusammen, der als Straßensperre quer auf der Fahrbahn stand. Aber auch danach hielt der Pkw nicht an, sondern fuhr weiter in Richtung Mayen. Bei seiner Fahrt durch die Innenstadt wurden zwei Polizeibeamte konkret gefährdet. Sie hatten ihren Streifenwagen mit Blaulicht auf der Straße als Sperre abgestellt und waren ausgestiegen. Der Flüchtende fuhr direkt auf die Beamten zu. Sie konnten sich nur durch einen Sprung auf die Seite retten. Da sich der Pkw an der Bordsteinkannte einen Reifen beschädigt hatte, konnte er kurz danach durch eine weitere Streife zum Anhalten bewegt werden. Die beiden Insassen wurde festgenommen. Der 43-jährige Fahrer stand augenscheinlich unter Drogeneinwirkung und er war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Ihm wurde einen Blutprobe entnommen und sein Pkw sichergestellt. Ihn erwarten jetzt mehrere Strafverfahren.



Bei dem Einsatz wurden keine Personen verletzt, lediglich zwei Streifenwagen wurden leicht beschädigt.



Zeugen, die noch weitere Angaben zu dem Sachverhalt machen können oder Personen, die geschädigt wurden, sollen sich bitte bei der Polizeiinspektion Cochem unter der Tel.: 02671/984-0 oder per Mail an picochem@polizei.rlp.de melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Koblenz



Führungszentrale

Marita Simon, EPHK'in



ERGÄNZUNG DER POLIZEIINSPEKTION MAYEN:



Ergänzung zum Pressebericht des PP Koblenz vom 25.06.2024 – 05:19



Während der oben genannten Verfolgungsfahrt flüchtete der Täter mit seinem Fahrzeug auch über den Mayener Marktplatz. Hier kam es zu einer konkreten Gefährdung eines Fußgängers, der dem flüchtenden Fahrzeug ausweichen musste. Diese Person ist ein wichtiger Zeuge für die Polizei und zudem ein Geschädigter einer Straßenverkehrsgefährdung. Er möchte sich bitte bei der Polizei Mayen melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen

Pressestelle



Telefon: 02651-801-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell