Verfolgungsfahrt am 28.07.2021 in Mendig

Am Mittwoch, dem 28.07.2021 um die Mittagszeit kam es in Mendig, im Ortsteil Niedermendig zu einer Verfolgungsfahrt zwischen einem Streifenwagen der Polizeiinspektion Mayen und einem hochmotorisierten schwarzen Audi RS 5. Der Audi fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit, teilweise mit weit über 80 km/h durch die 30er-Zonen in der Ortslage Mendig, um sich der Polizeikontrolle zu entziehen.

Mayen (ots). Am Mittwoch, dem 28.07.2021 um die Mittagszeit kam es in Mendig, im Ortsteil Niedermendig zu einer Verfolgungsfahrt zwischen einem Streifenwagen der Polizeiinspektion Mayen und einem hochmotorisierten schwarzen Audi RS 5.



Der Audi fuhr mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit, teilweise mit weit über 80 km/h durch die 30er-Zonen in der Ortslage Mendig, um sich der Polizeikontrolle zu entziehen.



Die Polizei bittet um Hinweise von Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten.

Für Hinweise wenden Sie sich bitte an die Polizeiinspektion Mayen.



Thomas Häß



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell