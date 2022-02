Grafschaft

Verdächtige Personen in der Grafschaft

Am Sonntagnachmittag gingen fast zeitgleich mehrere Anrufe an, in denen sich Anwohner aus der Grafschaft – in diesem Fall Holzweiler, Ringen und Lantershofen – über Personen Sorgen machten, die von Tür zu Tür gingen und um Arbeit oder um eine Geldspende nachsuchten.