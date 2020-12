In der Zeit von Samstag, 21.11.2020 bis Dienstag 24.11.2020 wurde aus einem Garten in Binningen eine Vase entwendet.

Die Vase, ca. 1,10m hoch und 0,5m breit, dürfte einen Wert von ca. 70 Euro haben, bedeutet dem Inhaber aber wesentlich mehr. Zeugen werden gebeten sich an die Polizei in Cochem (02671/9840) zu wenden.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion



Telefon: 02671 9840

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell