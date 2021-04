Vandalismus im Schulwald

Schulwald, oberhalb des örtlichen Friedhofes, durch bislang nicht bekannte Täter zu einer Sachbeschädigung an einer Sitzbank sowie mehreren Hinweisschildern, wonach diese durch die Täter aus dem Erdreich gezogen wurden. Weiterhin wurde durch die Täterschaft diverser Unrat von Ort hinterlassen.



Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren dreistelligen Betrag geschätzt.

Die zuständige Polizeiinspektion Adenau hat diesbezüglich die strafrechtlichen Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können.



Etwaige Zeugen werden gebeten sich unter der Telefonnummer 02691/925-0 bei der Polizei in Adenau zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen

Polizeiinspektion Adenau



Telefon: 02691-9250

E-Mail: piadenau.wache@polizei.rlp.de



Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell