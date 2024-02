Unwetterereignisse durch Sturmböen im Laufe der vergangenen Nacht:

Symbolbild Foto: Armin Weigel/dpa





Im Mühlenweg blockierten umgefallene Bauzaunelemente die Fahrbahn und wurden ebenfalls von Polizeieinsatzkräften von der Straße geräumt.



Auf der K 24 zwischen Cond und Alzheim entfernte die Polizei zwei kleinere Bäume von Fahrstreifen.



Im Boemundring wurde eine Blechdose mit 3 kg Oliven von einer Fensterbank auf das Dach eines Pkw geweht.



Vordereifel



Am Ortausgang Ettringen stürzte ein Baum auf einen Pkw, hierbei entstand zu Glück lediglich Sachschaden.



In Sankt Johann lag ein Baum auf der L83 in Höhe des Schloss Bürresheim auf der Fahrbahn, der ebenfalls durch eine Polizeistreife zur Seite gezogen wurde.



Polch



In der Heinz-Gries-Straße kippte ein vom Stamm abgebrochener großer Baum auf einen parkenden Pkw und verursachte einen großen Sachschaden. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.



Personenschäden waren nicht zu verzeichnen.



