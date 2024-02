In den Abendstunden des 25.02.2024 wurde der integrierten Leitstelle Feuerwehr und Rettungsdienst eine unklare Rauchentwicklung ausgehend aus einem Mehrfamilienhaus gemeldet.

Vor Ort wurde das mit 46-Wohneinheiten belegte Gebäudes durch die Feuerwehr und die Polizei geräumt, da der Ursprung der Rauchentwicklung zunächst unklar war.

Im Zuge der Absuche konnte die FFW den Ursprung der Rauchentwicklung im Bereich des Fahrstuhlmotors ausmachen und zeitnah eindämmen, so dass die bereits evakuierten Bewohner schnell wieder in ihre Wohnungen zurückkehren konnten.



Die B9 wurde für die Dauer des Einsatzes teilweise voll gesperrt. Die Polizei Remagen war mit 5 und die freiwillige Feuerwehr mit 35 Kräften im Einsatz.



