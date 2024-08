Unfallflucht: Zeugen gesucht

Am Donnerstag, den 01.08.2024, kam es gegen 14:45 Uhr auf der B49 zwischen den Ortschaften Senheim und Ellenz-Poltersdorf zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein in Fahrtrichtung Senheim fahrender,

vermutlich heller Pick-Up Geländewagen kollidierte im Begegnungsverkehr mit einen weißen Pkw. Hierdurch kam es zu nicht unerheblichen Beschädigungen am weißen Pkw. Auch der Pick-Up dürfte im Bereich der Fahrerseite stark beschädigt sein.

Wer kann Hinweise zum Geländewagen geben?

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Cochem, 02671-9840, zu

melden.



