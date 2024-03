Unfallflucht: Zeugen gesucht

Am Mittwoch, den 28.02.2024, kam es gegen 18:15 Uhr auf der B259 zwischen der Abfahrt L52 (Müllenbach) und L100 (Martental) zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein in Fahrtrichtung Ulmen fahrender, vermutlich schwarzer Pkw überholte einen weißen Pkw trotz Gegenverkehrs, sodass der entgegenkommende Pkw ausweichen musste und gegen die Schutzplanke fuhr. Die beiden in Fahrtrichtung Ulmen fahrenden Fahrzeuge entfernten sich von der Unfallörtlichkeit. Wer kann Hinweise geben?



