Unfallflucht: Zeugen gesucht

In Klotten kam es am Samstag, 20. Februar 2021, gegen 05:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall durch einen weißen Ford Ranger.

Der Unfallverursacher beschädigte einen geparkten PKW und stieß im weiteren Verlauf der Straße gegen eine Laterne. Der Unfallverursacher verließ die Unfallstellen, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Den Ford ließ er an der Unfallstelle stehen. Der Fremdschaden wird auf ca. 2000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei Cochem, 02671 9840, in Verbindung zu setzen.



