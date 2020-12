Archivierter Artikel vom 02.10.2020, 16:10 Uhr

Ein Rettungswagen befuhr die Strecke in Richtung Kaltenborn, als ihm ein bislang unbekannter PKW entgegenkam und im Begegnungsverkehr den Außenspiegel beschädigte. Der PKW setzte unbeirrt seine Fahrt in Richtung Hochacht/Adenau fort. Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen dunkelblauen Pick-Up gehandelt haben. Zeugen, die möglicherweise das Fahrzeug beobachtet haben, möchten sich bitte an die Polizeiinspektion Adenau unter der Telefonnummer 02691-9250 wenden.



