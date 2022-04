Unfallflucht nach Fahrt durch Maisfeld

Am frühen Sonntagmorgen, dem 01.05.2022 gegen ca. 30 Uhr, kam es auf der K21 bei Sankt Johann zu einer Verkehrsunfallflucht.

Sankt Johann (ots) –



Am frühen Sonntagmorgen, dem 01.05.2022 gegen ca. 1.30 Uhr, kam es auf der K21 bei Sankt Johann zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein schwarzer BMW SUV wurde dabei beobachtet, wie er die Kontrolle über seinen PKW verlor, in ein Maisfeld neben der Fahrbahn fuhr und dort einen Flurschaden verursachte. Anschließend wurde der SUV von den Mitfahrern aus dem Maisfeld geschoben und man entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der SUV dürfte bei dem Unfall zwar nicht beschädigt, jedoch nicht unerheblich verdreckt worden sei. Unfallzeugen, die sachdienliche Hinweise zur Ermittlung des SUV geben können, werden gebeten sich bei der Polizei Mayen unter der 02651/8010 zu melden.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen

Pressestelle



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell