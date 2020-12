Archivierter Artikel vom 17.11.2020, 08:20 Uhr

Mayen, Am Taubenberg (ots) – Wie der Polizei Mayen erst gestern bekannt wurde, kam es bereits im Zeitraum vom 09. bis 15.11.2020 zu einer Verkehrsunfallflucht „Am Taubenberg“.

Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer wendete seinen roten Pkw zwischen den Anwesen der Hausnummer 15 und 17 und beschädigte hierbei eine Grundstücksmauer. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle und hinterließ einen Sachschaden, in Höhe von ca. 3000.- EUR. Am Tatort konnten Spuren gesichert werden, die den Täter im Nachgang überführen können.



Zeugen möchten sich bitte bei der Polizei Mayen melden. Wer kann Hinweise auf den roten Pkw geben?



