Am 20.08.2020 gegen 07:25 Uhr wurde der Polizeiinspektion Mayen ein Verkehrsunfall mit Flucht auf der L 98 zwischen Ochtendung und Emminger Höfe kurz hinter dem Ortausgang Ochtendung gemeldet.

Hierbei touchierte ein PKW, welcher aus bislang ungeklärter Ursache in den Gegenverkehr geriet, einen entgegenkommenden VW Golf. Der PKW entfernte sich daraufhin unerlaubt von der Unfallstelle.



Zeugen werden gebeten, sich an die Polizeiinspektion Mayen wenden, insbesondere mit Hinweisen auf den flüchtigen PKW.



