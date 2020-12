Archivierter Artikel vom 31.10.2020, 19:50 Uhr

Ettringen

Unfallflucht, Gartenmauer stark beschädigt

Am Freitag, dem 30.10.2020, im Zeitraum zwischen 12:00 Uhr und 12:30 Uhr, stieß ein bislang unbekanntes Fahrzeug gegen die Gartenmauer eines Grundstückes in der Bergstraße in Ettringen.