Unfallflucht – auffälliger Traktor gesucht

Nach jetzigem Ermittlungsstand begegneten sich ein PKW und ein Traktor mit Anhänger auf der schmalen Fahrbahn. Aufgrund der Breite des Traktors musste der PKW-Fahrer ausweichen, um eine Kollision zu verhindern. Der PKW wurde hierbei in den Straßengraben geschleudert, der Traktor setzte seine Fahrt unvermittelt fort. Beide Insassen des PKW wurden verletzt, einer hiervon vorsorglich ins Krankenhaus eingeliefert.

Bei dem Traktor soll es sich um eine sehr große Zugmaschine, Farbe grün, der Marke Deutz gehandelt haben. An dem Traktor waren Kennzeichen aus dem DN-Kreis (für Düren) angebracht. Der Traktor zog einen größeren Anhänger mit aufgeladenem Holz.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zu dem Traktorgespann machen können, welches laut Aussagen von Anwohnern bereits des Öfteren in diesem Bereich gesehen wurde.

Zeugen melden sich bitte unter Telefon 02691-9250 bei der Polizeiinspektion Adenau.



