Kaisersesch

Unfallflucht

Am Ostermontag, dem 05.04.21, im Zeitraum von 18.30 – 21.40 Uhr, wurde an einem Pkw Skoda, welcher in Längsaufstellung in einer Parktasche in der Poststraße, Höhe Hausnummer 11, in Kaisersesch geparkt stand, der linke Außenspiegel abgefahren.