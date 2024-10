Mayen

Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Von Polizeidirektion Mayen (ots)

Am Donnerstag den 10.10.2024 kam in der Zeit von 14:00 bis 14:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz des Megina-Gymnasiums in Mayen.