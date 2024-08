Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am Freitagvormittag, 09.08.2024 kam es in der Straße „Wasserpförtchen“ in Mayen zu einem Verkehrsunfall.

Dabei wurde ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkter beige/goldfarbener Mercedes durch einen bislang unbekannten, vermutlich blauen, PKW beschädigt. Der bislang unbekannte PKW kollidierte beim rückwärtigen Rangieren mit dem geparkten Fahrzeug.

Der Mercedes wurde dabei an der linken vorderen Fahrzeugseite nicht unerheblich beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um die Regulierung des Schadens zu kümmern.

