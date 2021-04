Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Am 08.04.2021 gegen 16:45 Uhr befuhr ein bislang unbekanntes Fahrzeug die Hauptstraße in Nürburg.

Beim Einbiegen auf den Parkplatz der kath. Pfarrkirche beschädigte das Fahrzeug einen Begrenzungsstein.



Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Adenau (02691-9250) in Verbindung zu setzen.



