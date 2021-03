Mayen

Umweltstraftat in Mayen: Alte Heizöltanks entsorgt – Zeugen gesucht

MAYEN. Am Montag, 22.03.2021, wurden in Mayen, In der Ahl, in der Nähe des dortigen Steinbruchs drei Heizöltanks aus Kunststoff mit je 1000 Litern Fassungsvermögen durch Mitarbeiter der Stadtverwaltung Mayen vorgefunden.