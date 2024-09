Überschlagener PKW auf der B256 bei Mendig

Am Morgen des 04.09.2024 kam es auf der B256 zu einem Verkehrsunfall mit einem überschlagenen PKW.

Dieser befuhr zuvor die Bundesstraße von Kruft kommend in Fahrtrichtung Mendig und beabsichtigte bei regennasser Fahrbahn einen LKW zu überholen. Ein weiterer LKW befuhr die B256 in entgegengesetzte Fahrtrichtung. Augenscheinlich wurde durch den Überholenden der Abstand zwischen dem PKW und dem entgegenkommenden LKW falsch eingeschätzt, sodass der PKW Fahrer sein Fahrzeug wieder zügig auf seinen Fahrstreifen lenken musste, von der Fahrbahn abkam und sich daraufhin überschlug. Der entgegenkommende LKW musste nach Angaben von mehreren Zeugen stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Der LKW Fahrer dürfte den Unfall nicht wahrgenommen haben, sodass dieser seine Fahrt fortsetzte. Bei dem Verkehrsunfall wurde niemand verletzt. Der Fahrer des entgegenkommenden LKW oder Zeugen, die sachdienliche Angaben zu diesem tätigen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Mayen zu melden.



