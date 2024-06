Trunkenheit im Straßenverkehr – Fahren ohne Fahrerlaubnis – Verfolgungsfahrt

Anzeige





Bei Eintreffen der eingesetzten Streife konnte der Pkw in unmittelbarer Nähe zum gemeldeten Parkplatz fahrend angetroffen werden.

Trotz eingeschalteter Anhaltesignale versuchte sich der Fahrzeugführer mit überhöhter Geschwindigkeit der Kontrollmaßnahme zu entziehen. In diesem Zusammenhang kam es zu einer Verfolgungsfahrt im Stadtgebiet Adenau, im Bereich der Hauptstraße sowie Im Broel.

Der Pkw sowie der verantwortliche Fahrzeugführer konnte in einer Sackgasse im Bereich Im Broel angehalten und kontrolliert werden.



Bei dem Fahrer konnte Atemalkoholgeruch festgestellt werden. Darüber hinaus stand dieser unter Betäubungsmitteleinfluss.



Bei der weiteren Überprüfung wurde festgestellt, dass gegen den Beschuldigten ein aktuelles Fahrverbot vorlag und sich der Führerschein in amtlicher Verwahrung befand.



Nach Abschluss der Verkehrskontrolle wurde dem Beschuldigten eine Blutprobe entnommen.



Gegen den Fahrzeugführer wurden Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr/Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.



Zeugen sowie gefährdete Verkehrsteilnehmer werden gebeten sich mit der Polizei Adenau unter 02691-9250 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Adenau

PHK C. Schmitz



Telefon: 02691-9250



