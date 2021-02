Trunkenheit im Straßenverkehr

Mayen, Koblenzer Straße (ots) – Am 16.02.2021, kam es gegen 00:03 h zu einer allgemeinen Verkehrskontrolle eines 40-jährigen Fahrzeugführers aus Mayen, der einen Pkw, BMW, führte.

Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf den Konsum von Alkohol. Ein durchgeführter, gerichtsverwertbarer Alkoholtest ergab den Wert von 0,82 Promille. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, dem Fahrer droht ein Bußgeld in Höhe von 500.- EUR, 2 Punkte in Flensburg und 1 Monat Fahrverbot.



