Archivierter Artikel vom 18.09.2020, 08:50 Uhr

Kottenheim, B 256 (ots) – Am 17.09.20, kam es gegen 22:30 h, zu einer Fahrzeugkontrolle eines schwarzen Pkw, Volvo, CX90.

Das Fahrzeug war im Bereich der B 256 bei Kottenheim einem Zeugen aufgefallen, da das Kfz in Schlangenlinien geführt wurde. Bei der Kontrolle der Fahrzeugführerin, einer 32-jährigen Frau aus Mayen, konnte ein Alkoholwert von 1,9 Promille festgestellt werden. Die Weiterfahrt wurde unterbunden, der Fahrerin wurde eine Blutprobe entnommen und ihr Führerschein beschlagnahmt. Die Beschuldigte muss sich in einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Ihr droht eine empfindliche Geldstrafe und ein längerer Entzug der Fahrerlaubnis.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell