Archivierter Artikel vom 18.11.2020, 21:30 Uhr

Am 18.11.2020 gegen 15:00 Uhr wurde in einem Geschäft in Adenau ein hochwertiges Smartphone durch zwei bislang unbekannte Täter entwendet.

Hierbei lenkten die Täter den Inhaber in gekonnter und zugleich geschickter Art und Weise für einen kurzen Moment ab, so dass das offen im Thekenbereich liegende Smartphone entwendet werden konnte. Im Dienstgebiet wurde ein weiterer Sachverhalt mit identischen Personenbeschreibungen bekannt. Hier wurde ein Ladenlokal in Hönningen ausbaldowert. Dabei führten die Personen einen silberfarbenen Ford Focus mit sich. Die Polizei Adenau sucht Zeugen, die weitere Hinweise zu den gesuchten Personen geben können. Gibt es etwaige Videoaufzeichnungen der unten beschriebenen Personen im Dienstgebiet der Polizei Adenau?



1. Person: weiblich, Mitte 20 Jahre, ca. 1,60cm groß, zierliche Statur, schwarze längere Haare, dunkle Bekleidung



2. Person: männlich, Ende 20 Jahre, 1,70cm, normale Statur, schwarze kurze Haare, dunkele Bekleidung



Beide trugen keine Brille und hatten ein südländisches Erscheinungsbild.



Bei Rückfragen oder bei sachdienlichen Hinweisen werden Sie gebeten sich mit der Polizei in Adenau in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Adenau



Telefon: 02691-925-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell