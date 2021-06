Trickdiebstahl auf Discounter-Parkplatz

Am 07.06.2021 gegen 17:30 Uhr ereignete sich auf dem Parkplatz eines Discounters in Weibern ein Trickdiebstahl.

Laut Auskunft der Geschädigten habe eine ihr unbekannte weibliche Person bei den Einkaufswagen auffällig lange einen Einkaufswagenchip hingehalten. Die Frau habe kein Wort gesprochen, sei jedoch plötzlich in Richtung Parkplatz weggelaufen.

Später hat die 74-jährige Geschädigte den Verlust ihres Portemonnaies

nebst Inhalt feststellen müssen. Wie sich der Diebstahl konkret ereignet hat, konnte abschließend nicht geklärt werden.

Die weibliche Person wird wie folgt beschrieben:



– dunkle/schwarze längere Haare

– keine Brille

– dunkelblaue Jacke

– ca 1,80m groß



Zeugen, die Angaben bezüglich der genannte Frau machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Adenau in Verbindung zu setzen.



