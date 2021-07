Am Sonntag, den 25.07.2021 gegen 18:00 Uhr kommt eine 56-jährige Pkw-Fahrerin auf der L82 zwischen Mertloch und Naunheim aus bislang noch ungeklärter Ursache mit ihrem Pkw nach rechts von der Fahrbahn ab und prallt gegen einen Baum.



Die Pkw-Fahrerin verstirbt noch an der Unfallstelle.

Die Ermittlungen zum Unfallhergang dauern noch an.



