Teilediebstahl in der Gemeinde Grafschaft an mehreren Neufahrzeugen der Marke Mitsubishi am 28.11.2021

Am 28.11.2021 kam es in der Gemeinde Grafschaft, Ortsteil Lantershofen, zu einem Diebstahl von Kraftfahrzeugteilen.

Hier wurden auf dem frei zugänglichen, unbefestigten Parkplatzgelände eines Autohauses an drei Neuwagen sowie einem Gebrauchtfahrzeug (Hersteller Mitsubishi) die kompletten vorderen Stoßfänger mit Beleuchtungseinheit durch bislang unbekannte Täter fachmännisch abmontiert und entwendet. Zum Abtransport der wuchtigen Fahrzeugteile dürften die Täter vermutlich ein größeres Kraftfahrzeug genutzt haben. Die Schadenshöhe liegt im fünfstelligen Bereich.



Zeugenhinweise bitte an die Polizeiinspektion Bad Neuenahr-Ahrweiler unter der Nr.: 02641/9740.



