Taube mit Luftdruckwaffe verletzt

Am 05.02.2024 wurde eine flugunfähig Stadttaube in der Gemeinde Pommern festgestellt.

Das Tier wurde durch 2 Einschüsse, vermutlich aus einer Luftdruckwaffe, im Brust- und Flügelbereich schwer verletzt. Die verletze Taube wurde an eine Tierschutzorganisation übergeben. Ob sie die Verletzungen überleben wird, ist fraglich.



Die Polizei bittet Personen, die sachdienliche Beobachtung gemacht haben oder sonstige Hinweise geben können sich zu melden



Hinweise an die Polizei Cochem, Tel: 02671-984-23 oder 02671-984-0



