In Stadtgebiet Cochem kam es in den vergangenen Tagen zu mehreren Taschendiebstählen.

Nach bisherigen Hinweisen könnte es sich bei den Tätern um ein südosteuropäisches Pärchen handeln. In mindestens einem Fall dürften das Pärchen auch für einen Ladendiebstahl verantwortlich sein.



Der Mann soll zwischen 40 und 45 Jahren alt und ca. 1,75 groß und kräftig sein und dunkle, kurze Haare tragen. Bekleidet war er bei einer der Taten mit einem weißen T-Shirt und einer dunklen, langen Hose. Seine Begleiterin war Mitte/Ende 20, hatte lange schwarze Haare und trug eine Umhängetasche. Bekleidet war sie ebenfalls mit einem weißen T-Shirt und einer dunklen Hose.



Das Paar macht sich derzeit die hohe Besucherzahl in der Stadt Cochem zu Nutze, um ihren Taten nachzugehen und danach unentdeckt in der Menschenmenge untertauchen zu können.



Wer Hinweise zu dem Paar, bzw. zu deren Aufenthaltsort geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 02671-984-0 bei der Polizei Cochem.



Polizeiinspektion Cochem

Telefonnummer 02671-984-0

Picochem@polizei.rlp.de



