Straßenverkehrsgefährdung – Suche nach Geschädigten

Am 31.10.2024 zwischen 21:40 und 21:55 Uhr befuhr ein schwarzer BMW 3er die Strecke Bürresheimer Straße – Koblenzer Straße – K93 – B256 – Mendig in unsicherer Fahrweise.

In der Koblenzer Straße in Mayen, in Höhe der Firma Volz, gelangte der Pkw in den Gegenverkehr. Ein entgegenkommender weißer Pkw musste ausweichen und abbremsen, um eine Kollision zu vermeiden. Im Rahmen der anschließenden Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass die 67-jährige Fahrzeugführerin unter Alkoholeinfluss (0,3 Promille) stand. Der Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutprobe entnommen. Es wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet.

Zeugen, die Insassen des weißen Pkw sowie mögliche weitere geschädigten Personen, werden gebeten, sich bei Polizeiinspektion Mayen zu melden.



