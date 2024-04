Straßenverkehrsgefährdung durch riskantes Überholmanöver auf der L98

Anzeige

auf der Endert in Fahrtrichtung Cochem mit.



Ein dunkler BMW habe den Ford dabei kurz vor einem Kurvenbereich der Art überholt, dass der Gegenverkehr fast in einen Unfall verwickelt worden sei. Des Weiteren habe der BMW den Ford beim Wiedereinscheren geschnitten, sodass der Fahrer des Fords stark abbremsen musste, um einen Unfall zu vermeiden.



Zeugen, die diesen Verkehrsvorgang beobachtet haben oder sogar gefährdet wurden, wenden sich bitte an die Polizeiinspektion Cochem.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Cochem

Pressestelle



Telefon: 02671 9840

E-Mail: picochem@polizei.rlp.de



