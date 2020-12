Archivierter Artikel vom 20.10.2020, 10:40 Uhr

Am 19.10.2020 kam es gegen 15:20 Uhr auf der B 412, Gemarkung Kaltenborn auf Höhe der Einmündung zur L 10 in Richtung Langenfeld zu einem gefährlichen Überholmanöver.

Laut Zeugenangaben überholte ein, in Fahrtrichtung der Hohen Acht fahrender Lkw mit Anhänger zwei vorausfahrende Fahrzeuge im dortigen Kurvenbereich bei bestehendem Überholverbot.



Ein entgegenkommender Pkw, vermutlich ein VW Golf, konnte einen Frontalzusammenstoß nur durch ein sofortiges Abbremsen und Ausweichen vermeiden.



Besagter, entgegenkommender Fahrzeugführer sowie auch weitere Zeugen werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Adenau unter der Telefonnummer 02691-9250 in Verbindung zu setzen.



Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Mayen



Telefon: 02651-801-0

www.polizei.rlp.de/pd.mayen



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell