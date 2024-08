Straßenverkehrsgefährdung auf der B 262, zwischen BAB 48 und Mayen. Zeugen gesucht!

Am Dienstag, den 30.07.2024 kam es gegen 17:49 Uhr, zu einem Verkehrsunfall auf der B 262, zwischen der Autobahnabfahrt BAB 48 und Mayen.

Anzeige



Der bisher unbekannte PKW fuhr aus Richtung Mayen kommen in Richtung Autobahn und überholte ca. 500 Meter hinter der Ampelkreuzung mehrere PKW.

Dabei übersah er den entgegenkommenden PKW und streifte diesen mit seinem Außenspiegel.



Der PKW setzte seine Fahrt trotz des Verkehrsunfalls fort und ist flüchtig.



Bei dem überholenden PKW soll es sich um ein hellblaues Fahrzeug der Marke Opel handeln.



Wer kann Hinweise zu dem flüchtigen PKW oder sonstige Hinweise zum Verkehrsunfall geben?

Hinweise bitte an die Polizei Mayen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Mayen



Telefon: 02651-801-0



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Mayen, übermittelt durch news aktuell